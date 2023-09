West Kelowna lève l’état d’urgence lancé à cause de l’incendie de McDougall Creek

WEST KELOWNA, C.-B. — Les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan ont levé l’état d’urgence local à West Kelowna, en Colombie-Britannique, plus d’un mois après que l’incendie de forêt de McDougall Creek a dévasté la région.

L’organisation affirme avoir également retiré tous les ordres d’évacuation restants résultant de l’incendie.

West Kelowna a été placée en état d’urgence le 16 août alors que l’incendie de McDougall Creek, qui s’étendait sur 139 kilomètres carrés, a détruit ou endommagé près de 190 propriétés.

L’incendie de forêt a forcé l’évacuation de plus de 10 000 propriétés et a mis 10 000 autres maisons en alerte, avec environ 50 000 habitants touchés par divers ordres et avis.

Dans un communiqué, le centre des opérations affirme que l’incendie «a touché toutes les communautés» de la région, depuis la Première Nation de Westbank et la ville de Kelowna jusqu’aux districts de Peachland et Lake Country.

Environ la moitié des 400 structures ou maisons détruites jusqu’à présent au cours de la saison d’incendies record en Colombie-Britannique ont été signalées dans la région de Kelowna.