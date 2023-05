WestJet et Swoop: un accord permet d’éviter la grève des 1800 pilotes vendredi matin

CALGARY — La grève des pilotes du transporteur aérien WestJet qui devait être déclenchée dans la nuit de vendredi a été évitée.

La compagnie et le syndicat qui représente les quelque 1800 pilotes des enseignes WestJet et Swoop disent avoir conclu un accord de dernière heure, évitant une grève qui aurait éclaté juste avant le long week-end du mois de mai.

La compagnie aérienne basée à Calgary avait immobilisé l’essentiel de sa flotte jeudi, clouant au sol ses 130 avions dans les aéroports de Vancouver à Halifax et laissant des milliers de voyageurs dans l’incertitude à travers le Canada.

La fermeture a touché des dizaines de trajets au Canada, vers les États-Unis et outre-mer, tandis que les vols du service régional de WestJet Encore et de Sunwing Airlines, propriété de WestJet, n’ont pas été touchés.

Les pilotes de WestJet et de Swoop devaient quitter le travail vendredi à 5h00, heure de l’Est, après que le syndicat Air Line Pilots Association ait signifié un préavis de grève lundi dernier.

La compagnie aérienne signale que le retour à la normale du service prendra un certain temps. Elle conseille aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de partir pour l’aéroport et de visiter la page web des mises à jour des clients de WestJet ou le site web de Swoop pour obtenir plus d’informations sur le statut des vols.

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, avait déclaré que le litige portait sur les salaires, la sécurité d’emploi et les horaires de travail. Il faisait remarquer que les pilotes de WestJet gagnant environ la moitié du salaire de certains de leurs homologues des États-Unis.