WestJet: une panne survenue jeudi affecte certains services du transporteur aérien

CALGARY — WestJet affirme qu’une panne de système survenue jeudi matin retarde certains vols et affecte par intermittence ses opérations.

La porte-parole du transporteur aérien, Morgan Bell, précise que la panne affecte les processus d’enregistrement dans les aéroports, ainsi que les services de planification de vol et de paiement sur le site web de la compagnie.

Mme Bell encourage les voyageurs à arriver tôt à l’aéroport et à vérifier l’état de leur vol pour constater s’il y a des retards. Elle affirme que WestJet s’efforce de rétablir la situation dès que possible et elle remercie les voyageurs pour leur patience.

WestJet promet de fournir des mises à jour de la situation tout au long de la journée.

