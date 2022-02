Whoopi Goldberg regrette d’avoir dit que l’Holocauste n’était pas lié à la race

NEW YORK — Whoopi Goldberg a regretté mardi d’avoir déclaré à l’émission de télévision «The View» que la race n’était pas un facteur dans l’Holocauste, affirmant qu’elle était «profondément, profondément reconnaissante» d’avoir reçu une éducation sur le sujet.

La flambée provoquée par les commentaires de Mme Goldberg cette semaine a mis en évidence la complexité persistante de certains enjeux liés au racisme, y compris la notion répandue, mais fortement contestée, selon laquelle seules les personnes de couleur peuvent en être victimes.

Cela semblait être à l’origine des commentaires originaux de Whoopi Goldberg, qui est Noire. Dans l’épisode de lundi de l’émission de télévision «The View», elle a déclaré que l’Holocauste n’était «pas une question de race (…) il s’agit de l’inhumanité de l’homme envers un autre homme». Les panélistes de l’émission avaient parlé de l’interdiction par une commission scolaire du Tennessee de «Maus», un roman graphique lauréat du prix Pulitzer sur les camps de la mort nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Mes paroles ont bouleversé tant de gens, ce qui n’a jamais été mon intention, a déclaré Mme Goldberg. Je comprends maintenant pourquoi et pour cela, je suis profondément, profondément reconnaissante parce que les informations que j’ai obtenues ont été vraiment utiles et m’ont aidée à comprendre différentes choses.»

«The View» a fait appel mardi au président et directeur général de la Ligue antidiffamation, Jonathan Greenblatt, pour expliquer pourquoi ces paroles avaient été blessantes.

«Les Juifs se sentent actuellement assiégés», a déclaré M. Greenblatt.

Le doyen du Centre Simon Wiesenthal, le rabbin Abraham Cooper, a félicité Mme Goldberg pour son franc-parler au fil des ans sur les questions sociales, mais a déclaré qu’il avait du mal à comprendre sa déclaration sur l’Holocauste.

«La seule explication que j’ai à cela est qu’il existe une nouvelle définition du racisme qui a été récemment diffusée au public qui définit le racisme exclusivement comme le ciblage des personnes de couleur. Et évidemment, l’histoire nous enseigne le contraire», a indiqué M. Cooper.

«Tout ce qui concernait l’Allemagne nazie, le ciblage des Juifs et l’Holocauste visait la race et le racisme. C’est le fait historique malheureux et inattaquable», a-t-il déclaré.

Le président du Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, Kenneth L. Marcus, a lié les remarques de Whoopi Goldberg à des idées fausses plus larges sur l’Holocauste, l’identité juive et l’antisémitisme.

«Dans son erreur, elle reflétait une incompréhension de l’identité juive à la fois répandue et dangereuse, parfois décrite comme un antisémitisme effaçable», a déclaré M. Marcus.

«C’est l’idée que les Juifs ne devraient être considérés que comme des oppresseurs blancs et privilégiés, a-t-il déclaré. Cela nie l’identité juive et implique un blanchiment de l’histoire juive.»

M. Marcus a fait référence à l’utilisation de stéréotypes anti-juifs «sur le fait d’être puissant, contrôlant et sinistre», associés à la minimisation ou à la négation de l’antisémitisme.

En Israël, être juif est rarement considéré en termes raciaux, en partie à cause de la grande diversité du pays. La population juive, qui représente environ 80 % de la population totale, comprend des Juifs originaires d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi que des immigrants récents provenant d’endroits tels que l’ex-Union soviétique et l’Éthiopie.

Pourtant, l’identité juive va bien au-delà de la religion. Les Israéliens se réfèrent généralement au «peuple juif» ou à la «nation juive», décrivant un groupe ou une civilisation liés par une histoire, une culture, une langue et des traditions communes et des liens profonds avec les communautés juives d’outre-mer.

Les excuses de Whoopi Goldberg via Twitter lundi soir, où elle a dit qu’elle était désolée pour le mal qu’elle a causé, ont été bien accueillies par les dirigeants juifs aux États-Unis, et le président du mémorial national israélien de l’Holocauste l’a invitée pour une visite éducative.

«Les excuses et les clarifications de Mme Goldberg sont importantes», a déclaré le président de Yad Vashem, Dani Dayan, qui l’a invitée au Centre mondial de commémoration de l’Holocauste à Jérusalem pour «en savoir plus sur les causes, les événements et les conséquences de l’Holocauste». Sa déclaration a mentionné que les commentaires originaux de Mme Goldberg indiquaient «une incompréhension fondamentale de la nature de l’Holocauste et de l’antisémitisme».

Lundi à l’émission «The View», Whoopi Goldberg avait exprimé sa surprise que certains membres du conseil scolaire du Tennessee ne soient pas à l’aise avec la nudité dans «Maus».

«Je veux dire, c’est à propos de l’Holocauste, le meurtre de 6 millions de personnes, mais cela ne vous a pas dérangé? a dit Mme Goldberg. Si vous allez faire cela, alors soyons honnêtes à ce sujet. Parce que l’Holocauste n’est pas une question de race. Non, ce n’est pas une question de race.»

Elle a continué sur cette ligne malgré le refus de certains de ses collègues panélistes.

Le musée américain de l’Holocauste à Washington a répondu à Mme Goldberg par un tweet.

«Le racisme était au cœur de l’idéologie nazie. Les Juifs n’étaient pas définis par la religion, mais par la race. Les croyances racistes nazies ont alimenté le génocide et les meurtres de masse », a-t-il déclaré.

Ce tweet comprenait également un lien vers l’encyclopédie en ligne du musée, qui indiquait que les nazis attribuaient les stéréotypes négatifs sur les Juifs à un héritage racial biologiquement déterminé.

Sur Twitter, plusieurs appels ont été lancés en faveur du licenciement de Mme Goldberg, qui semblait prise dans les débats habituels entre la gauche et la droite. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part d’ABC News, qui diffuse «The View».

M. Greenblatt a suggéré que le talk-show, à la recherche d’un nouveau co-animateur après le départ de Meghan McCain l’été dernier, devrait envisager d’embaucher une femme juive pour garder la question de l’antisémitisme au premier plan.