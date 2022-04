Will Smith démissionne de l’Académie après la controverse de sa gifle à Chris Rock

LOS ANGELES — Will Smith a démissionné vendredi de l’Académie du cinéma après avoir giflé Chris Rock lors de la soirée des Oscars, dimanche, et il a déclaré qu’il accepterait toute autre punition imposée par l’organisation.

Un porte-parole de Will Smith a publié une déclaration de l’acteur vendredi après-midi.

«J’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables », a déclaré Will Smith dans le communiqué.

«J’ai trahi la confiance de l’Académie. J’ai privé les autres nommés et gagnants de leur occasion de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire», mentionne l’acteur dans le communiqué. «J’ai le cœur brisé. Je veux remettre l’accent sur ceux qui méritent l’attention pour leurs réalisations et permettre à l’Académie de revenir sur le travail incroyable qu’elle fait pour soutenir la créativité et l’art du cinéma».

La démission de Will Smith est survenue deux jours après que l’Académie s’est réunie afin d’engager une procédure disciplinaire contre l’acteur pour violation des normes de conduite de l’organisation.

Dimanche, Will Smith s’est levé de son siège au premier rang du Dolby Theatre, il est monté sur la scène et il a frappé le présentateur Chris Rock, qui avait fait une blague au détriment de la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Quelques instants plus tard, il a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film «King Richard».

Chris Rock, qui était sur le point de présenter l’Oscar du meilleur documentaire, a refusé de porter plainte lorsque la police le lui a demandé.