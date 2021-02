William Barr a rejeté un plaidoyer de culpabilité de l’ex-policier Chauvin

MINNEAPOLIS — Le policier de Minneapolis Derek Chauvin était prêt à plaider coupable de meurtre au troisième degré pour la mort de George Floyd, mais le procureur général de l’époque, William Barr, a refusé l’accord de plaidoyer, ont indiqué des responsables.

En vertu de l’accord, Chauvin aurait évité toute accusation fédérale, notamment celle liée aux droits civiques. Les autorités espéraient résoudre rapidement cette affaire afin d’éviter de plus amples manifestations à Minneapolis, selon deux sources ayant une connaissance directe des négociations.

M. Barr a rejeté l’accord qu’il jugeait prématuré, car l’enquête sur la mort de M. Floyd ne faisait que commencer, ont déclaré ces sources.

Les négociations entre Chauvin et les autorités avaient déjà été rapportées. Ce sont elles qui pourraient avoir retardé pendant près de deux heures la conférence de presse du 28 mai du procureur fédéral de Minneapolis. On ignorait toutefois à quelle accusation le policier était prêt à reconnaître sa culpabilité jusqu’à ce que la nouvelle eut été révélée mercredi soir par le New York Times.

George Floyd est mort étouffé le 25 mai après que le policier eut posé son genou sur son cou pendant un certain temps, même s’il lui disait qu’il ne pouvait plus respirer. Des vidéos très diffusées ont déclenché des manifestations et des émeutes à Minneapolis et dans de nombreuses autres villes américaines.

Chauvin a été congédié peu après la mort de M. Floyd. Son procès pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire s’amorce le 8 mars. Trois autres policiers qui étaient présents sur les lieux du drame subiront ultérieurement leur procès. Ils ont également été congédiés.

Tom Kelly, l’avocat de Chauvin au moment des pourparlers de plaidoyer, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas discuter de l’affaire. L’ex-policier est maintenant représenté par Eric Nelson, qui a refusé de commenter. Une porte-parole du bureau du procureur américain n’a pas immédiatement répondu à une demande entrevue.

– Par The Associated Press