William Friedkin, le réalisateur oscarisé de «L’Exorciste», est mort à 87 ans

LOS ANGELES — William Friedkin, le réalisateur oscarisé qui s’est imposé dès l’âge de la trentaine avec le saisissant «La filière française» et l’effroyable «L’Exorciste» et qui a eu de la difficulté au cours des décennies suivantes à égaler ses premiers succès, est décédé. Il avait 87 ans.

Friedkin, qui a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour «La filière française», est décédé lundi à Los Angeles, a annoncé sa femme, la productrice et ancienne directrice de studio, Sherry Lansing, au Hollywood Reporter.

Le film, basé sur une histoire vraie, raconte les efforts du détective James «Popeye» Doyle, un franc-tireur de la police new-yorkaise, pour traquer le Français Fernando Rey, cerveau d’un vaste réseau de drogue acheminant de l’héroïne vers les États-Unis. Le film contient l’une des scènes de poursuite les plus palpitantes jamais filmées.

Le film a également remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur montage, ce qui a conduit les critiques à saluer Friedkin, qui n’avait alors que 32 ans, comme un membre éminent d’une nouvelle génération de cinéastes.

Il enchaîne avec une superproduction encore plus importante, «L’Exorciste», inspirée du roman à succès de William Peter Blatty, qui raconte l’histoire d’une jeune fille de 12 ans possédée par le diable.

Les scènes poignantes de la possession de la jeune fille et une distribution splendide, comprenant Linda Blair dans le rôle de la jeune fille, Ellen Burstyn dans celui de sa mère et Max Von Sydow et Jason Miller dans les rôles des prêtres qui tentent d’exorciser le diable de la jeune fille, ont contribué à faire de ce film une sensation au box-office. Le film était si effrayant pour l’époque que de nombreux spectateurs ont quitté la salle avant la fin et que certains ont déclaré avoir été incapables de dormir pendant les jours qui ont suivi.

Le film a reçu dix nominations aux Oscars, dont une pour Friedkin en tant que réalisateur, et en a remporté deux, pour le scénario de Blatty et pour le son.

Grâce à ce deuxième succès, Friedkin réalisera des films et des séries télévisées pendant toute sa vie. Mais il ne parviendra jamais plus à égaler le succès de ses premières œuvres.

Parmi ses autres films, citons «Police fédérale, Los Angeles», «Cruising – La Chasse», « Les règles d’engagement» et une nouvelle version pour la télévision de la pièce de théâtre classique et du film de Sidney Lumet «Douze Hommes en colère». Friedkin a également réalisé des épisodes de séries télévisées telles que «La Cinquième Dimension» et «CSI: Les Experts».

Le regretté Bob Thomas, de l’Associated Press, est le principal rédacteur de cette nécrologie.