William Shatner, à 90 ans, ira dans l’espace pour vrai, gracieuseté de Jeff Bezos

CAP CANAVERAL, FLORIDE — Le capitaine Kirk s’envolera dans l’espace ce mois-ci – «et, au mépris du danger, avancera vers l’inconnu», là où aucun autre acteur de science-fiction n’est allé jusqu’ici.

La société de voyages spatiaux de Jeff Bezos, «Blue Origin», a annoncé lundi que l’acteur William Shatner décollera de l’ouest du Texas le 12 octobre prochain.

À 90 ans, M. Shatner deviendra le Terrien le plus âgé dans l’espace.

Il sera accompagné de trois autres voyageurs, dont deux clients payants, à bord d’une capsule «Blue Origin». Il s’agira du deuxième lancement avec un équipage à bord.

Bezos lui-même était du vol habité inaugural, en juillet, avec son frère et deux autres voyageurs — qui devenaient alors le plus jeune et le plus vieil humain à se rendre dans l’espace. William Shatner battra de six ans le record du plus vieux spationaute.

Ce saut vertigineux à travers la stratosphère durera dix minutes et n’atteindra pas plus de 106 kilomètres d’altitude. Bien loin de la «frontière de l’infini» visée par le capitaine Kirk.

«J’entends parler de l’espace depuis longtemps maintenant. J’en profite pour le voir par moi-même. Quel miracle!», a indiqué l’acteur d’origine montréalaise dans un communiqué.