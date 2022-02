Windsor cherche à obtenir une injonction contre les manifestants au pont Ambassador

Des responsables se sont tournés vers les tribunaux jeudi pour mettre fin à ce qu’ils ont appelé une «occupation illégale» au pied du pont Ambassador, alors que les militants se sont installés confortablement dans une manifestation qui a en grande partie fermé l’un des passages frontaliers les plus fréquentés du Canada.

Des dizaines de personnes qui se sont présentées pour protester contre les mesures liées à la COVID-19 se sont allongées sur des canapés installés dans la rue, ont joué au hockey-balle et ont fait retentir la musique de leurs haut-parleurs. La Ville de Windsor, en Ontario, et un groupe de l’industrie automobile ont demandé une injonction pour mettre fin à la manifestation qui ne semble pas près de s’éteindre.

«À ceux qui envisagent de se joindre à la manifestation, permettez-moi de dire ceci : vous n’êtes pas les bienvenus ici», a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens, lors d’une conférence de presse.

«J’espère que les faits de cette demande parlent clairement au tribunal de la nécessité d’une intervention», a-t-il ajouté.

M. Dilkens a déclaré que les manifestants empiétaient sur la propriété municipale et pourraient être expulsés pour permettre le mouvement sûr et efficace des marchandises à travers la frontière. Il a ajouté qu’il gardait espoir d’une résolution pacifique de la manifestation qui a commencé lundi en solidarité avec le convoi à Ottawa.

Le juge de la Cour supérieure Geoffrey Morawetz a déclaré qu’il entendrait la demande d’injonction de l’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA) – dans laquelle la Ville a obtenu le statut d’intervenante – vendredi après-midi, plutôt que de procéder immédiatement comme il avait été demandé.

Plus de 10 gros camions de marchandises et 70 camionnettes ont été stationnés à l’extrémité du passage frontalier à Windsor, bloquant les deux directions d’une rue qui se connecte au pont. Le trafic à destination du Canada en provenance de Detroit est bloqué depuis des jours, tandis qu’une circulation restreinte demeure à destination des États-Unis.

Encore jeudi, les manifestants dansaient, agitaient des drapeaux – canadiens et américains – et applaudissaient aux gestes des uns et des autres. Les corps de police local et provincial étaient stationnés à proximité, empêchant les manifestants de conduire plus de véhicules dans la zone, mais permettant aux gens de se joindre à pied.