Xavier Dolan, André Ménard et Alain Simard au sein de l’Ordre du Canada

OTTAWA — Le cinéaste et acteur Xavier Dolan, l’acteur Marcel Sabourin et les cofondateurs du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) André Ménard et Alain Simard figurent dans la plus récente cohorte des désignations à l’Ordre du Canada, dévoilées vendredi.

Vedettes de la scène culturelle et personnalités politiques ou scientifiques et leaders communautaires oeuvrant davantage dans l’ombre, l’Ordre du Canada salue encore une fois l’excellence dans divers domaines.

En fait, 120 noms ont été dévoilés comme nouvelles entrées ou promotions à l’Ordre du Canada, incluant cinq personnes au plus haut rang de compagnons, dont l’ancien premier ministre Stephen Harper et l’ancien ambassadeur Raymond Chrétien.

Sur la scène artistique québécoise, André Ménard et Alain Simard sont désignés officiers de l’Ordre du Canada, le premier pour sa «contribution à la sphère évènementielle montréalaise, notamment à titre de directeur artistique du FIJM», et le second pour «son rôle clé dans le positionnement de Montréal comme ville de festivals et pour son leadership à la tête de l’Équipe Spectra».

Cofondatrice de l’Équipe Spectra avec MM. Ménard et Simard, Denyse McCann devient membre de l’Ordre du Canada. Le même honneur revient à Xavier Dolan, «pour son talent qui lui a valu une reconnaissance internationale en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur», et à Gilles Ste-Croix, «pour sa créativité et son imagination en tant que cofondateur et directeur artistique du Cirque du Soleil».

Parmi les officiers figurent également la vedette du hockey féminin Caroline Ouellette et l’ex-ministre québécois Raymond Bachand.

Côté scientifique et universitaire, bon nombre d’experts québécois se démarquent.

Le professeur Alain-G. Gagnon est salué pour sa contribution aux sciences sociales, notamment par ses recherches sur le fédéralisme, les relations entre francophones et anglophones et les identités nationales.

Le professeur Daniel Jutras est honoré «pour sa contribution au rayonnement du droit pluraliste à l’échelle internationale» et pour son apport comme juriste, professeur et administrateur universitaire.

Le chercheur au CHUM Pavel Hamet est salué pour sa contribution à la médecine génétique et à la mise au point de nouveaux traitements cliniques pour l’hypertension et le diabète.

Jean-Charles Coutu, juge et ex-maire de Rouyn-Noranda, est désigné pour sa contribution au domaine juridique en matière de justice autochtone et pour son implication communautaire.

Ailleurs au pays, la pionnière biologiste Anne Dagg, connue sous le nom de «reine des girafes», devient membre de l’Ordre du Canada pour son travail au coeur de la vie des animaux sauvages en Afrique dès les années 1950.

Anne Dagg figure parmi plusieurs femmes étant honorées pour leur travail scientifique, dont la récipiendaire d’un prix Nobel en 2018 Donna Strickland, et la docteure Noni MacDonald de Halifax, une pédiatre ayant joué plusieurs rôles au sein de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Omer Chouinard, de Moncton, est salué «pour ses travaux sur la protection des écosystèmes des Maritimes en tant que professeur en études de l’environnement».

Personnalités québécoises figurant parmi les nouvelles désignations ou promotions au sein de l’Ordre du Canada:

Compagnons

Raymond A. J. Chrétien, Montréal. Pour sa promotion des idéaux canadiens et de la diplomatie ouverte, et pour son engagement indéfectible dans la transmission du savoir (il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre).

Officiers

Annette av Paul, Montréal et Stratford. Pour sa contribution au ballet et son mentorat en tant que danseuse, enseignante et directrice.

Raymond Bachand, Montréal. Pour sa contribution au monde des affaires et de la politique, et pour son engagement soutenu envers la gouvernance publique dans plusieurs secteurs.

Jean-Charles Coutu, Rouyn-Noranda. Pour sa contribution au domaine juridique en matière de justice autochtone et pour son implication communautaire.

Alain-G. Gagnon, Montréal. Pour sa contribution aux sciences sociales, notamment par ses recherches sur le fédéralisme, les relations entre francophones et anglophones et les identités nationales.

Daniel Jutras, Montréal. Pour sa contribution au rayonnement du droit pluraliste à l’échelle internationale et pour son apport comme juriste, professeur et administrateur universitaire.

André Ménard, Montréal. Pour sa contribution à la sphère évènementielle montréalaise, notamment à titre de directeur artistique du Festival international de Jazz de Montréal.

Karen Messing, Montréal. Pour ses recherches novatrices sur l’ergonomie en milieu de travail, particulièrement en ce qui concerne la santé des femmes.

Caroline Ouellette, Montréal. Pour sa contribution au sport au Canada en tant qu’athlète décorée, joueuse clé de l’équipe nationale et ambassadrice du hockey féminin.

Marcel Sabourin, Montréal. Pour sa carrière artistique riche en rôles marquants dans des productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques.

Alain Simard, Montréal. Pour son rôle clé dans le positionnement de Montréal comme ville de festivals et pour son leadership à la tête de l’Équipe Spectra.

Gilles Ste-Croix, Montréal et Mexico. Pour sa créativité et son imagination en tant que cofondateur et directeur artistique du Cirque du Soleil.

Membres

Maurice Brisson, Montréal. Pour son expertise reconnue dans la conception de plans d’électrification et pour son apport philanthropique à la promotion de l’enseignement du génie électrique.

Xavier Dolan, Montréal. Pour son talent qui lui a valu une reconnaissance internationale en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur.

Marie Giguère, Montréal. Pour son leadership dans le domaine du droit commercial et des sociétés, son engagement en faveur d’un rôle accru des femmes dans le monde des affaires et son dévouement à la communauté.

Arshavir Gundjian, Montréal. Pour son apport à la reconnaissance et au rayonnement de la culture arménienne au Canada et à l’étranger.

Pavel Hamet, Montréal. Pour sa contribution à la médecine génétique et à la mise au point de nouveaux traitements cliniques pour l’hypertension et le diabète.

Alcides lanza, Montréal. Pour sa contribution de longue date à la scène musicale contemporaine et sa promotion de la musique canadienne au pays et à l’étranger.

Isabelle Marcoux, Montréal. Pour son rôle dans la promotion de la diversité au sein de la communauté économique du Québec et pour son apport à de nombreuses campagnes de financement.

Denyse McCann, Montréal. Pour sa contribution au rayonnement du Festival international de Jazz de Montréal, des Francofolies de Montréal et de Montréal en Lumière.

Robert Dick Richmond, Toronto et Montréal. Pour ses concepts novateurs à titre d’ingénieur aéronautique et sa contribution à l’industrie de l’aviation.