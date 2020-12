Y aura-t-il assez de vaccins pour tous les groupes prioritaires?

OTTAWA — L’Agence de la santé publique du Canada soutient qu’il serait possible de vacciner quatre populations prioritaires avec les six millions de doses attendues au cours du premier trimestre de 2021.

Pourtant, c’est mathématiquement impossible.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié vendredi ses nouvelles orientations pour aider les provinces et territoires à déterminer qui devrait avoir accès aux six millions de doses de vaccins assurées entre janvier et mars 2021.

Le CCNI recommande que se fassent vacciner en priorité les résidants et le personnel «des milieux de vie collectifs qui fournissent des soins aux personnes âgées», les personnes âgées de 70 ans et plus «en commençant par les adultes de 80 ans et plus», les travailleurs de la santé et les adultes dans les communautés autochtones «où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées».

Six millions de doses, c’est trois millions de Canadiens vaccinés, à deux doses par personne. S’exprimant en conférence de presse, vendredi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, a soutenu que ces premières doses devraient être suffisantes pour vacciner tous ces gens.

«En gros, ces quatre groupes de personnes (…) devraient être couvertes par ces premières doses», a-t-elle déclaré.

Or, selon les estimations de Statistique Canada en juillet dernier, ils étaient presque 4,7 millions de Canadiens de 70 ans et plus.

À elles seules, les personnes âgées de 80 ans et plus représentent 1,6 million de personnes. Si on y ajoute les personnes de 75 à 79 ans, ce chiffre grimpe à 2,9 millions. Et avec les 70 à 74 ans, on s’approche des 4,7 millions.

Vendredi après-midi, personne à Santé Canada n’avait offert d’explications.

Ce sont les provinces et les territoires qui auront à décider de leur liste de priorités, a rappelé Dre Tam. À ses côtés, son adjoint Dr Howard Njoo a tenté de se montrer rassurant en disant que «plusieurs millions» d’autres doses de vaccins sont à prévoir au cours du deuxième trimestre de 2021.

«Nous en aurons suffisamment pour tout le monde. Il n’y a rien de magique qui va se passer entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril. Les livraisons seront en route, plus de doses seront en route et ces groupes seront vaccinés au fur et à mesure que nous recevons plus de doses, pour que nous offrions l’accès à d’autres Canadiens également», a-t-il dit.