Yannick Nézet-Séguin remplacera un chef d’orchestre pro-Poutine

NEW YORK — Valery Gergiev, un chef d’orchestre proche du président russe Vladimir Poutine, ne dirigera pas l’Orchestre philharmonique de Vienne dans une tournée américaine de cinq concerts qui débutera au Carnegie Hall de New York vendredi soir.

Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera, remplacera M. Gergiev pour les concerts au Carnegie Hall, créant un programme chargé pour le Québécois avant qu’il ne dirige la première au Met de la version française originale de «Don Carlos» de Verdi dans une représentation de cinq heures lundi soir.

Des messages en ligne de ces derniers jours avaient promis des manifestations au Carnegie Hall, où M. Gergiev devait diriger l’Orchestre philharmonique de Vienne les vendredi et samedi soirs et le dimanche après-midi. L’orchestre se rend ensuite au Hayes Hall de Naples, en Floride, pour des représentations les mardi et mercredi.

Le pianiste russe Denis Matsuev ne se produira pas comme prévu vendredi. En 2014, M. Matsuev a déclaré qu’il soutenait l’annexion de la Crimée par la Russie.

Vienne a déclaré que les programmes du week-end resteraient inchangés et qu’un soliste serait annoncé avec un chef d’orchestre pour les concerts en Floride.

Une lettre du théâtre de Milan

M. Gergiev, chef d’orchestre russe de 68 ans, est directeur musical du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, en Russie, du Festival des nuits blanches et chef d’orchestre en chef de l’Orchestre philharmonique de Munich. Il a reçu le prix Héros du travail de la Fédération de Russie que le président Poutine a relancé en 2013 et a souvent exprimé son soutien à Vladimir Poutine, qui a été largement condamné pour avoir ordonné une invasion de l’Ukraine qui a commencé jeudi.

«Ce changement a été apporté en raison des récents événements dans le monde», a déclaré la porte-parole de Carnegie Hall, Synneve Carlino.

Ron Boling, un porte-parole de l’orchestre, a déclaré que l’Orchestre philharmonique ne ferait aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé si la décision avait été prise par l’orchestre, M. Gergiev ou le Carnegie Hall.

Cette décision est intervenue après que le célèbre Teatro alla Scala de Milan a envoyé une lettre à M. Gergiev lui demandant de faire une déclaration claire en faveur d’une résolution pacifique en Ukraine, sinon il ne serait pas autorisé à revenir pour terminer son engagement en dirigeant «La Dame de pique» de Tchaïkovski.

M. Gergiev a été légèrement contesté par le public lors d’une représentation mercredi soir, mais la situation a radicalement changé avec l’invasion russe du jour au lendemain, a déclaré le porte-parole du théâtre Paolo Besana. La prochaine apparition de M. Gergiev à Milan est prévue pour le 5 mars.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, qui est le président de La Scala, a affirmé que la demande a été faite parce que M. Gergiev a déclaré à plusieurs reprises sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine.

«Nous lui demandons de prendre une position claire contre cette invasion, et dans le cas où il ne le ferait pas, nous sommes contraints de renoncer à la collaboration, a déclaré M. Sala. Il est clair que la culture peut se situer ailleurs, mais face à une telle situation, nous devons agir.»