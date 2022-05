YouTube craint que la loi fédérale englobe le contenu produit par les utilisateurs

OTTAWA — YouTube affirme que le contenu produit par les utilisateurs, comme une vidéo de cuisine à la maison, pourrait tomber sous la juridiction d’un projet de loi fédéral sur le contenu en ligne, malgré la promesse du ministre du Patrimoins que ce ne sera pas le cas.

S’exprimant publiquement pour la première fois au sujet du projet de loi C-11, la cheffe des affaires gouvernementales et des politiques publiques chez YouTube Canada, Jeanette Patell, a déclaré que les termes et la formulation de la version actuelle du projet de loi donneraient au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) l’autorité de réguler les vidéos amateurs.

S’adressant au Sommet national sur la culture, elle a soutenu que le texte du projet de loi contredit les prétentions du ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez qui assure que le contenu produit par les utilisateurs n’est pas soumis à la «Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois».

YouTube dit accepter sans problème que les vidéoclips professionnels puissent être encadrés par la loi, mais la plateforme veut que le texte de loi reflète clairement la promesse du ministre que les vidéos amateurs font l’objet d’une exemption.

Un porte-parole du ministre a répondu que le gouvernement a été très clair sur le fait que le contenu produit par les utilisateurs ne serait pas visé par la loi et que le texte reflète déjà cette volonté.

S’il est adopté, le projet de loi C-11 forcerait les plateformes de contenu en ligne comme Netflix, Spotify et YouTube, à promouvoir une certaine proportion de contenu canadien et donnerait l’autorité au CRTC de surveiller les plateformes numériques.