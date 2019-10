Yves-François Blanchet admet qu’il se passe «quelque chose» pour le Bloc québécois

GATINEAU, Qc — Le chef bloquiste Yves-François Blanchet croit que les attaques à son endroit expriment «une admission et une crainte» que les Québécois donnent plusieurs sièges au Bloc québécois.

Que le prochain gouvernement fédéral soit libéral ou conservateur, s’il est minoritaire, M. Blanchet dit qu’il devra être obligé de «se piler sur la langue le 22 (octobre) au matin» parce qu’il aura besoin de la collaboration des tiers partis.

Le chef bloquiste se garde bien de commenter les sondages, mais admet du bout des lèvres que «peut-être qu’il est en train de se passer quelque chose» pour son parti.

«Vous savez, il n’y a pas si longtemps, les questions que vous me posiez, c’est: est-ce que le cadavre du Bloc québécois a recommencé à grouiller? Aujourd’hui, vous me demandez si le zombie est en train de manger les autres partis», a ironisé M. Blanchet.

Le chef bloquiste s’est engagé à recycler un autre ancien projet de loi pour soustraire le Québec à l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien afin de laisser l’Assemblée nationale choisir son propre modèle d’intégration des nouveaux arrivants.

La dernière tentative du Bloc en ce sens remonte à 2018. Seuls les députés bloquistes et trois néo-démocrates — Pierre Nantel, Christine Moore et Robert Aubin — avaient voté en faveur. Le projet de loi avait finalement été mort et enterré.

M. Blanchet a l’intention de ramener le sujet du multiculturalisme à l’avant-plan lors du dernier débat en français jeudi soir.