Yves-Francois Blanchet demande un sommet sur la santé

MONTRÉAL — Le chef bloquiste Yves-François Blanchet demande au premier ministre Justin Trudeau de convoquer le plus rapidement possible ses homologues provinciaux à un sommet sur la santé. Il s’agit là, selon lui, de la question la plus urgente à traiter.

Lors de sa première apparition devant la presse depuis l’élection, mercredi à Montréal, M. Blanchet semblait d’ailleurs pressé de remettre l’appareil politique en marche, demandant du même coup la reprise des travaux parlementaires le plus rapidement possible.

Le chef bloquiste a dit avoir parlé au premier ministre François Legault et que ce dernier lui a fait part de sa volonté d’attaquer en priorité le dossier des transferts fédéraux en santé. M. Blanchet a eu le même message du premier ministre ontarien Doug Ford, avec qui il s’est également entretenu.

Selon lui, en choisissant un Parlement sensiblement identique au précédent, la population a clairement indiqué aux élus fédéraux qu’elle juge cette configuration minoritaire capable de fonctionner et qu’elle s’attend à ce que les dossiers poursuivent leur chemin.

M. Blanchet a par ailleurs refusé d’évaluer le rapport de force du Bloc aux Communes, alors que la menace de faire tomber le gouvernement et provoquer une autre élection peut difficilement être utilisée, même s’il partage toujours la balance du pouvoir avec le Nouveau Parti démocratique.

Il a plutôt fait valoir que Justin Trudeau doit prendre acte que la population lui a refusé une majorité et qu’il doit donc tenir compte des partis d’opposition dans sa gouvernance. Le chef bloquiste se dit même optimiste de voir ce gouvernement durer dans le temps et il entend privilégier l’approche du dialogue entre partis pour faire avancer les choses.

À cet effet, il espère réussir à réunir tous les chefs de parti aux Communes afin de trouver un terrain d’entente pour faire fonctionner le Parlement.