Yves-François Blanchet entrevoit la possibilité d’une élection fédérale le 16 août

MONTRÉAL — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, voit maintenant une fenêtre pour le déclenchement d’élections fédérales le 16 août prochain si, bien sûr, la pandémie est derrière nous à ce moment.

S’adressant vendredi aux élus municipaux réunis virtuellement pour les assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le chef bloquiste a causé une certaine surprise, lui qui ne cesse de demander au premier ministre Justin Trudeau de ne pas déclencher d’élections en temps de pandémie.

Bien que cette condition soit toujours présente, pour la première fois M. Blanchet a ouvert la porte à un tel déclenchement à la mi-août, une date qui permettrait selon lui de ne pas empiéter sur les élections municipales de novembre.

«Il me semblerait grandement irrespectueux qu’une élection fédérale empiète sur les élections municipales», a-t-il expliqué.

«Ça ouvre une fenêtre qui ouvre assez carrément le 16e jour du mois d’août. Je ne dis pas que c’est là que ça va se passer, mais on ne peut pas l’exclure. Ça ouvre une fenêtre qui va ouvrir le 16e jour du mois d’août pour un vote qui serait à peu près trois jours après le début de la campagne électorale au niveau municipal, minimisant les empiètements.»

M. Blanchet a rappelé que, comme les élections municipales, les élections fédérales «sont en théorie à date fixe, mais on sent les démangeaisons électorales du premier ministre. Je vous avouerai qu’à cet égard, bien que je ne souhaite pas d’élections en temps de pandémie — rendu à l’automne on verra ce que c’est devenu — on a une petite démangeaison aussi au Bloc québécois: s’il y avait des élections qui devaient se manifester cet automne, on serait, ma foi, entre prêts et enthousiastes.»

Motion contre une élection en temps de pandémie

Cette déclaration pourrait sembler contradictoire au lendemain de dépôt, par le Bloc québécois, d’une motion demandant au gouvernement de Justin Trudeau de ne pas tenir des élections en temps de pandémie. Cette motion indiquait que de «tenir des élections en temps de pandémie serait irresponsable, et qu’il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes tant et aussi longtemps que durera cette pandémie».

M. Blanchet avait cependant précisé qu’il voulait ainsi forcer un débat et un vote sur la question électorale alors que le gouvernement Trudeau cherche à restreindre le débat sur le projet de loi C-19 qui prévoit d’encadrer la tenue d’élections en temps de pandémie. Le vote sur la motion bloquiste est attendu après la longue fin de semaine de mai.

«On ne peut pas imposer par le bâillon une loi qui permet une élection pendant la pandémie, tout en jurant, Ô sur tous les grands dieux, qu’on ne veut pas d’élections pendant la pandémie. S’il y a une pandémie, on ne fait pas d’élections et si la pandémie est contrôlée, on n’a pas besoin d’une loi pour faire une élection pendant la pandémie, soyons logiques. Le jupon du gouvernement traîne 14 pieds en arrière de la robe», a-t-il ironisé.

Le chef bloquiste n’en est pas à une contradiction près. En août dernier, il avait menacé de déposer une motion de censure à l’automne 2020 qui aurait fait tomber le gouvernement si le premier ministre Justin Trudeau, son ministre des Finances Bill Morneau et sa cheffe de cabinet Katie Telford ne démissionnaient pas en marge du scandale UNIS. Cette motion n’a finalement jamais été déposée. Puis, en octobre, le Bloc et les conservateurs avaient voté contre le discours du Trône et c’est seulement grâce à l’appui du Nouveau Parti démocratique que le gouvernement avait survécu. Dans les deux cas, le Canada était toujours au coeur de la crise sanitaire.