Yves-François Blanchet n’exclut toujours pas de poursuivre «Hyènes en jupons»

OTTAWA — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’exclut toujours pas de poursuivre les auteurs d’une page Facebook qui avait publié des allégations anonymes à son endroit.

La page «Hyènes en jupons» était temporairement indisponible lundi soir et les nombreux témoignages — dont celui qui mentionnait M. Blanchet — n’étaient plus publics.

Un communiqué de presse non signé et diffusé par le groupe disait avoir suspendu la page à la suite de «menaces violentes» à l’endroit du collectif et de ses membres.

Mardi matin, M. Blanchet disait que le fait que ces allégations n’étaient plus publiques était déjà un «progrès significatif» et une «démonstration claire que ceci n’aurait jamais dû exister».

Il disait moins sentir la «nécessité» de poursuivre le groupe, mais qu’il serait prêt à le faire «si une nécessité devait se manifester».

Peu de temps après, la page Facebook est réapparue et, avec elle, le témoignage anonyme à l’endroit de M. Blanchet.

Selon ce récit, il aurait embrassé de force et tenté d’obtenir une relation sexuelle en échange de cocaïne. Les faits présumés se seraient déroulés dans un bar montréalais à la fin des années 1990.

M. Blanchet a toujours nié ces allégations, qu’il considère être de la pure «fabulation».

Pour la troisième journée consécutive, il n’a pas voulu non plus dire s’il avait consommé de la cocaïne à l’époque. Il dit qu’il réserve ses commentaires dans l’éventualité d’une poursuite.