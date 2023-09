Zelensky, accompagné de Trudeau, salue une grande foule de partisans à Toronto

TORONTO — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué une grande foule de partisans dans une installation des Forces armées canadiennes à Toronto.

Environ 1000 personnes se sont rassemblées au manège militaire de Fort York pour montrer leur soutien à M. Zelensky, qui est au Canada pour la première fois depuis que les troupes russes ont lancé une attaque à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022.

Le président Zelensky est arrivé sur les lieux accompagné du premier ministre Justin Trudeau et de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland.

Le dirigeant ukrainien a remercié le Canada et les Canadiens plus tôt lors d’un discours au Parlement à Ottawa d’avoir soutenu son pays et son peuple dans la guerre contre la Russie.

M. Trudeau a par ailleurs annoncé vendredi que le Canada élargissait son soutien financier à l’Ukraine en s’engageant à hauteur de 650 millions $ afin d’apporter à ce pays une aide plus prévisible et plus stable au cours des trois prochaines années.

Le Canada a déjà investi plus de 8 milliards $ en soutien à l’Ukraine, notamment en fournissant des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et des obus d’artillerie, ainsi qu’une formation pour les soldats ukrainiens.