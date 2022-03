Zelensky plaide devant le Congrès américain pour demander de l’aide

WASHINGTON — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la mémoire de Pearl Harbor et des attentats terroristes du 11 septembre 2001 en appelant mercredi le Congrès américain à en faire davantage pour aider l’Ukraine à combattre la Russie, mais il a reconnu que la zone d’exclusion aérienne qu’il souhaite pour «fermer le ciel» aux frappes aériennes sur son pays pourrait ne pas se concrétiser.

Dans un discours diffusé en direct dans le complexe du Capitole, M. Zelensky a déclaré que les États-Unis devaient sanctionner les législateurs russes et bloquer les importations. Mais plutôt qu’une zone d’exclusion aérienne forcée à laquelle la Maison-Blanche a résisté, il a plutôt cherché une autre aide militaire pour arrêter l’assaut russe.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis envoyaient plus d’armes anti-blindés et de défense aérienne et de drones.

M. Biden, décrivant l’aide qu’il était déjà prêt à annoncer, a déclaré que les États-Unis enverraient 800 millions $ US supplémentaires d’assistance militaire, soit un total de 2 milliards $ d’aide envoyée à Kyiv depuis qu’il a pris ses fonctions il y a plus d’un an. Une aide d’environ un milliard de dollars a été envoyée la semaine dernière. M. Biden a déclaré que la nouvelle assistance comprend 800 systèmes anti-aériens Stinger, 100 lance-grenades, 20 millions de cartouches d’armes légères et de lance-grenades et de mortiers et un nombre indéterminé de drones.

«Nous allons donner à l’Ukraine les armes pour se battre et se défendre pendant tous les jours difficiles à venir», a déclaré M. Biden.

M. Biden a pris la parole quelques heures après que M. Zelenskyy a prononcé son allocution par vidéo devant le Congrès américain dans laquelle il a lancé un appel vibrant aux États-Unis et à l’Occident pour qu’ils fournissent plus d’aide pour sauver sa jeune démocratie.

Pour la première fois dans un discours public aux dirigeants mondiaux, il a montré à un auditorium rempli de législateurs une vidéo bouleversante de la destruction et de la dévastation que son pays a subies pendant la guerre, ainsi que des scènes déchirantes montrant des victimes civiles.

M. Zelensky a déclaré que son pays avait besoin des États-Unis en ce moment et a demandé aux législateurs d’en faire plus.

Les élus lui ont réservé une ovation, avant et après ses brèves remarques, que M. Zelensky a commencées en ukrainien par l’intermédiaire d’un interprète avant de passer à l’anglais dans un appel sincère pour aider à mettre fin à l’effusion de sang.

«Je ne vois aucun sens à la vie si elle ne peut pas arrêter les morts», a-t-il déclaré.

À l’approche de la marque des trois semaines d’une guerre qui ne cesse de s’intensifier, M. Zelensky a utilisé la scène mondiale pour implorer les dirigeants alliés d’aider à arrêter l’invasion russe de son pays.

L’administration du président Joe Biden s’est abstenue de fournir une zone d’exclusion aérienne ou le transfert d’avions militaires de la Pologne voisine alors que les États-Unis cherchent à éviter une confrontation directe avec la Russie, qui est dotée d’armes nucléaires.

Vêtu de son t-shirt vert militaire désormais emblématique, M. Zelensky a commencé ses remarques à ses «amis américains» en évoquant la destruction subie par les États-Unis en 1941 lorsque le Japon a bombardé la base navale de Pearl Harbor à Hawaï, et les attaques de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone.

«Vous vous souvenez de Pearl Harbor? (…) Vous souvenez-vous du 11 septembre?», a demandé M. Zelensky. «Nos pays vivent la même chose chaque jour en ce moment.»