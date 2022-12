Zelensky rencontrera Biden et s’adressera au Congrès lors de son passage à Washington

WASHINGTON — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en direction des États-Unis, mercredi matin, où il doit rencontrer plus tard dans la journée son homologue américain Joe Biden et s’adresser au Congrès.

Sur son compte Twitter, M. Zelensky a confirmé qu’il était en déplacement vers Washington pour ce qui sera sa première visite connue en sol étranger depuis le début de l’invasion russe, en février dernier.

Il a souligné que ce voyage avait pour but de «renforcer les capacités de résilience et de défense» de son pays, en plus de discuter de différents moyens de coopération entre l’Ukraine et les États-Unis.

Cette importante visite de M. Zelensky survient donc 10 mois après le début du conflit dans son pays, qui a mené à des dizaines de milliers de morts et de blessés. Elle arrive aussi au moment où les États-Unis s’apprêtent à voter sur l’octroi d’une aide d’urgence supplémentaire de 45 milliards $ US pour aider l’Ukraine.

Mardi, M. Zelensky a fait une audacieuse, mais dangereuse, sortie sur ce qu’il a appelé le point le plus chaud de la ligne de front du conflit, soit la ville de Bakhmout, dans la province ukrainienne contestée de Donetsk.

Il a félicité les troupes ukrainiennes pour leur «courage, leur résilience et leur force», au même moment où des tirs d’artillerie retentissaient non loin.

Dans un communiqué publié mardi soir, l’attachée de presse de la Maison-Blanche a indiqué que M. Biden se réjouissait de la visite de M. Zelensky et que son discours devant le Congrès démontrerait «le soutien fort et bipartisan dont bénéficie l’Ukraine».

M. Zelensky doit d’abord rencontrer M. Biden à la Maison-Blanche en après-midi, mercredi, puis les deux hommes prendront part à une conférence de presse conjointe. Le président ukrainien s’adressera ensuite au Congrès, en soirée.