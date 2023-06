10 cocktails locaux à déguster à l’été 2023

Au hasard d’une visite récente à la SAQ, vous avez peut-être aperçu, tout près des caisses, de jolies petites canettes colorées à l’allure rétro. Elles sont l’œuvre de la mixologue Rose Simard (1 ou 2 Cocktails) et de Joël Pelletier et Jean-François Cloutier (Distillerie du St. Laurent), qui ont uni leurs talents pour mettre au point un trio de « cocktails de poche » : un old fashioned, un espresso martini et un negroni. Pour ce dernier, ils ont marié les effluves boréaux du gin km12 de la Distillerie du Fjord et les notes d’épices douces et d’agrumes du vermouth doux Lab de Val Caudalies — deux produits du Québec — aux accents amers du Bitter Rosso de Luxardo et à du zeste de pamplemousse. Un verre court, un gros glaçon, une tranche d’orange et voilà !