10 délicieuses boissons pour trinquer sans alcool

Où l’acheter ? En ligne (boîtes de 4 et 6 bouteilles, livraison gratuite)

L’entreprise canadienne Acid League s’est d’abord fait connaître avec ses vinaigres haut de gamme, crus, fermentés et non filtrés. Plutôt que de désalcooliser un vin au moyen d’un procédé industriel, les associés établis à Toronto se sont amusés à en recréer les arômes et la texture en assemblant des aliments frais, comme des raisins vinifera — pinot blanc, pinot noir, gewurztraminer, cabernet sauvignon, etc. — et d’autres fruits, mais aussi des épices, des thés (pour l’amertume et les tanins) et… une pointe de vinaigre (pour l’acidité volatile, un exhausteur de goût). La gamme se décline en blanc tranquille et effervescent, rosé et rouge.