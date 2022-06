10 rosés pour les belles journées d’été

Charles-Henri de Coussergues a toujours traité son rosé avec sérieux, et ça se goûte. Le nez du 2021, quoique discret et élégant, met en relief les notes fruitées et végétales caractéristiques du seyval noir et du vidal. Un rosé de couleur soutenue, mais très sec. La bouche est ample, fraîche et relevée de saveurs de fraises sauvages, de fleurs et d’agrumes. Une valeur sûre, d’année en année. En vente à la SAQ et à la boutique du vignoble, à Dunham.