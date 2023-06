10 rosés pour l’été 2023

Le vignoble du Château La Lieue est certifié bio depuis 1999 et entouré d’une forêt typiquement provençale, à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Saint-Tropez. Julien Val a pris la relève de ses parents aux commandes du domaine, dont les vins sont bien connus des Québécois. Surtout le rosé. Un incontournable pour les bonnes raisons : c’est chaque année l’un des meilleurs et son prix demeure abordable. Le 2022 mise comme toujours sur un assemblage de cinsault et de grenache, et se montre aussi rassasiant par sa texture et son vaste éventail de saveurs que par sa fraîcheur, laquelle ne repose pas tant sur l’acidité que sur de subtiles notes végétales et une fine amertume. Longueur remarquable, tout comme la constance.