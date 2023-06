10 vins bios à moins de 20 $

Les Belges Marc et Tine Verstraete ont récemment créé ce domaine imposant qui s’étend sur 110 hectares (dont un tiers couvert de vignes, conduites en bio) juste à l’extérieur du petit village d’Assignan. Alors que le regretté Philippe Cambie signait des vins plus corsés, la nouvelle équipe, dirigée par Clément Mengus depuis 2021, a adopté un style plus frais et fruité. On lui donne vite raison en goûtant ce délicieux grenache souple, juteux, croquant et bourré de saveurs de framboise, de griotte et de poivre long. Servi autour de 14-15 °C par une chaude journée d’été, c’est un régal, tout simple, tout bon.