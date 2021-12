10 vins bios et nature pour les Fêtes

Le territoire de Radda est occupé à plus de 80 % par des forêts, ce qui favorise un climat plus frais. Perché tout en haut d’une colline au sein de cette commune du Chianti Classico, le petit village médiéval de Volpaia offre un paysage toscan on ne peut plus bucolique, avec ses oliviers, ses vignobles, ses forêts de chênes peuplées de sangliers. Forts de cet écosystème riche et de vignobles en altitude, cultivés en bio, les vins de la famille Mascheroni Stianti sont toujours hautement digestes. Le 2018 est d’emblée séduisant avec ses arômes de cerise noire et d’origan. La bouche est tissée de tanins serrés, qu’une chair mûre enrobe ; la finale vibrante et minérale révèle des accents de graphite. Un cadeau idéal pour l’amateur de vins de Toscane. Déjà excellent et capable de se bonifier d’ici 2026-2028.