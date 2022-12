10 vins du Québec et du Canada à découvrir

Cette nouvelle cuvée mise sur un assemblage complémentaire de louise swenson et de frontenac blanc ; élevage en fûts de chêne français pendant quatre mois. Vin très sec et animé d’une acidité fraîche qui, conjuguée à une délicate amertume, laisse en finale une impression de salinité. Une très belle addition au portfolio de ce domaine d’Hemmingford, mené avec rigueur par Normand Guénette et Isabelle Ricard, et un blanc taillé sur mesure pour une entrée de fruits de mer.