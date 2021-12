10 vins effervescents pour les Fêtes

Benoît Doussot a fait ses classes aux côtés de Bertrand Gautherot (Vouette & Sorbée). L’élève et le maître ont mis sur pied ensemble un commerce de négoce « haute couture ». Les raisins de pinot noir qui composent cette cuvée proviennent de la Côte des Bar et sont vinifiés sans intrants, puis élevés en fûts de chêne neutres. Les Semblables est ensuite vieilli sur lattes pendant 15 mois. Dès le premier nez, la présence de parfums rancio et d’une pointe d’acidité volatile nous indique qu’on a affaire à un champagne hors normes. L’attaque est vive et dépourvue de sucrosité (<1,2 g/L), mais le vin n’en est pas moins large en bouche et très complexe, entre les fruits blancs et rouges, les odeurs de sous-bois et l’accent umami. À apprécier à table, avec des pétoncles poêlés.