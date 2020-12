10 vins pour se faire plaisir pendant les Fêtes

I Stefanini, Soave 2019, Il Selese, Italie

13841431 15,35 $ Alessandro Tessari élabore un soave d’entrée de gamme savoureux, minéral et étonnamment complet, au pied des collines de Monteforte d’Alpone, en Vénétie. Le nez évoque le foin et l’écorce de citron ; la bouche est mûre, ample et animée d’un léger reste de gaz, qui procure une saine fraîcheur et appelle un second verre. Un délice avec des huîtres du Québec. À 15 dollars et des poussières, c’est toute une aubaine !

Castelo Rodrigo, Branco 2019, Beira Interior, Portugal

14431223 15,05 $ – Biologique Dans la Beira intérieure Nord, la coopérative Adega de Figueira, à Castelo Rodrigo, poursuit sa transition vers l’agriculture biologique et compte 150 hectares certifiés. Difficile de résister aux parfums de poire de ce vin blanc original, composé de siria, de fonte cal, de rabigato et de malvasia fina. Gras et salin, avec de subtiles notes végétales qui ajoutent une dimension à son éventail de goûts.

Josmeyer, Sylvaner 2019, Peau Rouge, Alsace, France

13997401 26,95 $ – Biologique

Les sœurs Céline et Isabelle Meyer pratiquent la biodynamie depuis une vingtaine d’années dans le petit village alsacien de Wintzenheim. En plus de la populaire Mise du Printemps, un délicieux pinot blanc, elles élaborent un blanc fort en caractère, composé de sylvaner rouge (ou roter sylvaner), une mutation naturelle, mais génétiquement identique, du cépage sylvaner. Le nez embaume les fleurs blanches et le foin d’odeur, la bouche est ample et vineuse, sans trace de sucre et encadrée de phénols qui laissent une impression presque tannique. Pour mieux l’apprécier, servez-le plus frais que froid, autour de 12 °C.



Fouassier, Sancerre 2018, Les Grous, France

12259423 31,10 $ – Biologique

La 10e génération de la famille Fouassier a converti le vignoble à l’agriculture biologique, puis biodynamique, dès son arrivée en poste, au début des années 2000. Les Fouassier élaborent une palette de cuvées parcellaires, dont Les Grous, qui provient d’un coteau exposé sud-sud-est sur des sols de calcaire crayeux de Bourges. Beaucoup de volume en bouche, une acidité modérée qui fait corps avec l’amertume, créant en finale une sensation saline et minérale. Un vrai vin de terroir. Superbe !

Famille Chasselay, Beaujolais 2018, Quatre Saisons, France

14559921 20,50 $ – Biologique

Plusieurs cuvées de la famille Chasseley ont fait leur entrée à la SAQ cet automne. En plus du Beaujolais Is Not Dead , elle produit ce beaujolais tout ce qu’il y a de plus classique, avec ses parfums expressifs de fruits noirs, sa trame souple et juteuse, presque dépourvue de tanins, et sa finale poivrée. Un accord parfait pour les plats traditionnels du temps des Fêtes.

Burg Ravensburg, Pinot Noir 2017, Baden, Allemagne

13859501 23,70 $ – Biologique

Les amateurs de pinot noir sérieux sont toujours à l’affût de l’aubaine qui pourrait leur rappeler la Bourgogne. C’est exactement ce qu’offre ce vin rouge allemand. On est séduit dès le premier nez, où la cerise, le thé noir fumé et la terre humide se révèlent avec délicatesse. La bouche fraîche, savoureuse, avec la souplesse caractéristique du cépage, ne fait qu’ajouter au plaisir. N’hésitez pas à l’aérer 30 minutes en carafe, il n’en sera que meilleur.

Montsecano, Pinot Noir 2019, Refugio, Valle de Casablanca, Chili

12184839 26,95 $

Le parcours des fondateurs de Montsecano n’a rien d’ordinaire, et leurs produits en sont le reflet : des vins d’inspiration résolument française, qui rappellent à plusieurs égards les meilleures cuvées du nord du Beaujolais. Une extraction tannique tout en douceur explique sans doute son profil gouleyant, qui s’accompagne d’une grande clarté aromatique. Un pinot noir avec toutes les qualités d’un vin nature, sans les défauts.

Vieux Château Saint André, Montagne-Saint-Émilion 2014, France

14589653 29,95 $

Jean-Claude Berrouet est surtout connu pour son travail au Château Pétrus, à Pomerol, et pour le vaste éventail de prestigieux crus de la Rive Droite qu’il a signés pendant ses 44 ans comme employé des établissements Moueix. Il est aussi propriétaire d’un domaine viticole dans l’appellation montagne-saint-émilion, où son fils Jean-François et lui ont produit un 2014 de qualité impeccable. La bouteille parfaite pour redécouvrir le vin de Bordeaux sous un jour élégant et harmonieux, taillé pour la table. Les saveurs sont précises, portées par des tanins soyeux, et le tout laisse une impression très distinguée. D’autant plus recommandable que le vin est maintenant ouvert et prêt à boire.

Giulia Negri, Barolo 2014, Serradenari, Italie

14263629 78,75 $ Lorsqu’elle a repris le domaine familial, Giulia Negri n’avait que 24 ans. Elle a tout de suite remplacé les barriques par de grands foudres et mis en pratique les méthodes apprises en Bourgogne. Les fruits qui composent ce vin proviennent de la commune de La Morra, plus précisément du cru Serradenari, l’un des plus élevés de toute la zone du Barolo, où la vigne profite de températures plus fraîches. Une fraîcheur qui se ressent dans le verre, tant à ses parfums de fleurs et de griotte qu’à ses tanins vigoureux et granuleux, plutôt que ronds et crémeux. Un barolo tout ce qu’il y a de plus authentique, dont la finale aux accents d’écorce d’orange et de terre humide exerce un charme fou. À savourer longuement à table, avec un osso buco ou des pâtes aux champignons sauvages.

Castello di Volpaia, Chianti Classico Riserva 2017, Italie

730416 41,75 $ – Biologique

Le vaste territoire de Radda, au cœur du Chianti Classico, est occupé à plus de 80 % par des forêts, ce qui favorise un climat plus frais. C’est peut-être ce qui explique l’équilibre de ce Riserva 2017, un millésime de canicule qui a engendré plusieurs vins chauds et bancals. Le fait que la famille Mascheroni Stianti pratique l’agriculture biologique à Volpaia n’a sans doute pas nui non plus. Son vin est gourmand, avec toute la structure voulue, truffé de saveurs longues et intenses de cerise noire, mais aussi de menthe et de sauge, qui ajoutent à la sensation de fraîcheur. Un excellent sangiovese à boire dès maintenant et jusqu’en 2026.