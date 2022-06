10 vins pour vos pique-niques et barbecues

Il y a trois ans, ce domaine du Canton de Hatley lançait le Colfo, inspiré du col fondo, un vin pétillant du nord-est de l’Italie qui termine sa seconde fermentation en bouteille et qui est ensuite vendu tel quel, sans filtration ni dégorgement. Poussant l’innovation un cran plus loin, les producteurs ont remplacé la bouteille par une canette d’aluminium, afin de limiter l’empreinte carbone liée au transport. Le contenant est joli et pratique ; le contenu est délicieux. Le 2021 — composé de riesling (54 %), de seyval et de vidal — est même plus affriolant et gorgé de saveurs mûres que jamais, avec un supplément de volume en bouche et une acidité fraîche. Un vin nature plus pétillant que mousseux, léger (11 % d’alcool et zéro sucre résiduel) et désaltérant.