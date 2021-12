10 vins québécois pour vos soupers de famille

Il y a une dizaine d’années, Nicholas Carrière et Geneviève Poulin ont donné une nouvelle vocation à la ferme familiale de Papineauville. La fraîcheur de l’été 2019 se fait sentir dans leur cuvée de marquette. Le vin a un cran plus d’acidité et un peu moins de volume en bouche, mais il compense par sa souplesse et ses bons goûts d’épices et de fruits aigrelets. Un mariage gagnant avec la dinde et sa sauce aux canneberges. Mis en bouteille sans collage, avec une légère filtration et un faible ajout de sulfites.