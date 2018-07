Le meilleur du Québec

Tour du Québec

Hors des grands centres, au gré de nos promenades, on peut tomber sur de véritables bijoux : microbrasserie de renommée mondiale, personnages hors du commun, délices culinaires à faire damner, activités culturelles uniques, coins de pays qui ressemblent au paradis… Faire découvrir le meilleur des régions et mettre en vedette la richesse de notre terroir, c’est la mission du nouveau magazine semi-annuel Tour du Québec, publié par Mishmash Média, dont le premier numéro vient d’arriver en kiosque. En parallèle, une plateforme Web permet de transmettre nos propres coups de cœur à l’équipe de rédaction, qui s’en inspirera pour alimenter le magazine et le site.

Compost-o-matic

Après le robot culinaire, voici le robot composteur. Une entreprise de Québec, Solucycle, a conçu un appareil capable de récupérer les déchets organiques dans les restaurants et cafétérias. Installé dans la cuisine, l’appareil broie les restes de table en boues, puis les achemine dans un réservoir, qui émet un signal une fois plein. Un camion récolte alors le contenu pour le transporter à une usine de compostage ou de biométhanisation. Fini les odeurs et la vermine.

Cette technologie a déjà été adoptée par une dizaine de clients, dont un restaurant Normandin, le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe et la base militaire de Valcartier. Dans un cas, le robot a permis à un restaurateur d’appeler le camion d’enlèvement des ordures 5 fois par mois plutôt que 16!

Solucycle tourne maintenant le regard vers nos voisins du Sud, où cinq États interdisent l’enfouissement et l’incinération des matières organiques. Au Québec, un règlement semblable entrera en vigueur en 2022. (Marc-André Sabourin)