Le vin de la semaine : de la poésie en bouteille

Domaine des Huards, Cheverny rosé 2017, Prose

13602941 23,25 $

Le Domaine des Huards appartient à la famille d’Alexandre Gendrier depuis 1846. Vigneron de septième génération, il conduit les vignobles de Cheverny et Cour-Cheverny, dans la vallée de la Loire, en agriculture biologique et biodynamique. Aucun produit de synthèse n’est utilisé ni dans les champs ni dans le chai et le vin est fermenté uniquement avec les levures indigènes.

Cet assemblage de pinot noir (84 %) et de gamay, vendu pour la première fois à la SAQ, déploie au nez des parfums délicats de fruits rouges. Le vin s’exprime avec tout autant de délicatesse en bouche, qu’il tapisse d’une texture assez nourrie, tout en conservant l’acidité propre aux vins de régions septentrionales. Parfait pour s’ouvrir l’appétit à l’heure de l’apéro ou pour accompagner une pizza aux légumes !