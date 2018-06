10 musées à (re)découvrir cet été

Véritable caverne d’Ali Baba , la réserve au sous-sol de ce musée est remplie de vieilles radios des années 20 à 60, devant lesquels les visiteurs se pâment, émus de retrouver le modèle que leur grand-mère avait à la maison. On s’assure chaque fois d’épater la visite en faisant jouer l’un des gramophones et le mercredi, c’est la fête alors que des bénévoles de toutes les générations se rassemblent autour de ces trésors des ondes sonores.

#4 – Musée des beaux-arts de Montréal

Dans la salle des arts décoratifs et de design après 1900, des objets de la vie de tous les jours, comme un arrosoir Vallo de IKEA et un filtre à eau écodesign Ovopur côtoient une broche conçue par Salvador Dalí et une soupière de Cindy Sherman, la reine de l’autoportrait. Ici, on peut dire que les 6 100 objets présentés ont tous une grande valeur, qu’ils coûtent 1,99 $ ou dans les 7 chiffres.