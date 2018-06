10 terrasses où bien manger à Montréal

Nouveau venu à Outremont, ce bar à vins de quartier abrite une jolie terrasse dans une rue calme. De la même équipe que le restaurant Farine , on y recommande une délicieuse salade de homard des Îles-de-la-Madeleine, des pâtes faites maison et plusieurs vins nature catalans à découvrir. (1231, avenue Lajoie, 514 543-1363)

Pour un café, un lunch ou un verre entre amis, il fait bon s’asseoir à la charmante terrasse du restaurant Mélisse , situé au cœur de la Cité Multimédia. Le chef Bertrand Giguère propose une cuisine du marché, du pain maison et, en soirée, des plats plus copieux. (719, rue William, Montréal, 514 379-3794)

#3 – Arts Café

Pour bruncher le nez au soleil, la petite terrasse d’Arts Café, sur un coin de rue du Mile End, est tout indiquée. Dans les assiettes copieuses, on trouve des croquettes de morue, des œufs à la bénédictine et de délicieux scones. On peut aussi y déjeuner la semaine et manger toute la journée jusqu’à 19 h. (201, avenue Fairmount Ouest, 514 274-0919)