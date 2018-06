12 spectacles gratuits à voir cet été

Plein écran #1 – Pierre Kwenders Festival international de jazz de Montréal Avec ses atmosphères urbaines mâtinées de sonorités congolaises, de soul ou de dub, Pierre Kwenders fond le hip-hop futuriste et les contrastes électros avec une habileté inégalée. Profitez de la fin de soirée pour découvrir un artiste bien de chez nous de calibre international. Le 6 juillet à 22 h, sur la scène du Monde.

Plein écran #2 – Imparfait, d’Alexandre Barrette Festival Juste pour rire L’humoriste a vendu plus de 100 000 billets de son spectacle très personnel et a été acclamé par la critique. On a ici la chance de voir le show entier de celui qui fait courir les foules, et ce, sans avoir à sortir son portefeuille. Une aubaine ! Le 18 juillet à 21 h 15, sur la scène principale.

Plein écran #3 – Schéhérazade Virée classique OSM L’Orchestre symphonique de Montréal et le Cirque Éloize unissent leurs forces pour inaugurer les festivités de la Virée classique OSM. Sinbad et Aladin ne sont que quelques-uns des personnages des Mille et une nuits auxquels Kent Nagano, aux commandes de l’OSM, ainsi que le Cirque Éloize donneront vie dans ce concert-événement sur les légendes orientales. Arrivez tôt pour obtenir une bonne place ; l’an dernier, le spectacle avait attiré plus de 30 000 personnes ! Le 29 août à 20 h, à l’esplanade Financière Sun Life du Parc olympique.

Plein écran #4 – The Skatalites Festival international Nuits d’Afrique Le ska ? C’est cette énergique formation jamaïcaine fondée en 1964 qui l’a inventé, agrémentant ses rythmes contagieux de la chaleur caribéenne du calypso, du mento, du boogie-woogie et du R&B. Des membres présents depuis les débuts seront à Montréal ; un concert à noter illico dans votre agenda ! Le 17 juillet à 21 h 30, sur la scène TD–Radio-Canada.

Plein écran #5 – The War on Drugs Festival international de jazz de Montréal Le quatuor de Philadelphie, qui a remporté cette année le Grammy du meilleur album rock, clôt le FIJM en beauté avec ses rêveries infusées d’americana et doublées de synthétiseur vintage. C’est l’occasion toute désignée pour les amateurs de Neil Young et de Bruce Springsteen d’ajouter du sang neuf à leurs listes de musique. Le 7 juillet à 21 h 30, sur la scène TD.

Plein écran #6 – Phénix Montréal complètement cirque Sur les ruines du passé, la vie trouve un nouveau souffle, au fil de divers numéros d’acrobatie, de roue de Cyr ou de voltige aérienne. Trente minutes de plaisir hors du chapiteau. Pour une version encore plus intime, optez pour la représentation en fin de soirée, alors que le voile de la nuit tombe sur Montréal ! Tous les jours du 5 au 15 juillet (sauf le 9) à 19 h 15 et 22 h 15, à la place Émilie-Gamelin.

Plein écran #7 – The Beach Boys Festival Juste pour rire La légendaire formation californienne fera déferler sa pop des années 1960 gorgée de soleil sur la grande scène extérieure de la place des Festivals. Qu’il pleuve à torrents ou que le facteur humidex batte des records, on a la promesse d’une soirée « fun, fun, fun ». Le 23 juillet à 21 h 15, sur la scène principale.

Plein écran #8 – Wassa Wassa, de Kalabanté Festival international Nuits d’Afrique Toujours doués et impressionnants à voir, les jeunes artistes de la compagnie Kalabanté vont encore une fois repousser les limites des acrobaties avec ce spectacle où le cirque rencontre les rythmes tribaux, et où les instruments et costumes traditionnels sont à l’honneur. Venez découvrir gratuitement ce collectif au grand cœur, qui finance une école de cirque près de Conakry, en Guinée. Le 19 juillet à 21 h 40, sur la scène TD–Radio-Canada.

Plein écran #9 – Les Minutes complètement cirque Montréal complètement cirque Une troupe d’acrobates se réunissent tous les jours dans la rue, le temps de présenter quelques numéros devant les passants, tandis qu’ils se dirigent vers la place Émilie-Gamelin. Un spectacle où le public est, lui aussi, le héros… Tous les jours du 5 au 15 juillet (sauf le 9) à 18 h 30 et 21 h 30, au coin des rues Saint-Denis et Ontario.

Plein écran #10 – Juste pour Ados (#JPADOS) Festival Juste pour rire Une compétition de hamburger géant entre les comédiens Ludivine Reding et Lou-Pascal Tremblay, un dance-off en plein air et une La Bronze entourée de filles pour un numéro féminin à la puissance 10 sont au menu de ce rendez-vous jeunesse. On annonce des moments épiques mettant en vedette les artistes préférés des ados, qui prendront part à des activités complètement « flyées ». Le 22 juillet à 16 h, sur la scène principale.

Plein écran #11 – La course capotée Fierté Montréal Fierté Montréal est bien connue pour ses événements colorés et loufoques, et celui-ci ne fait pas exception, alors que 30 drag-queens juchées sur des talons hauts tenteront de gagner une course à obstacles tout en ensachant le plus de condoms possible. On parie que ce sera désopilant et burlesque à fond. Le 8 août à 18 h, dans la rue Sainte-Catherine Est à l’angle de la rue Champlain.

Plein écran #12 – Festival SOIR Déambulatoire et immersif, le festival SOIR invite à la rencontre d’une foule d’artistes émergents et multidisciplinaires par son concept original qui consiste à découvrir trois artères commerciales de la ville en trois soirs. Il y a des concerts dans les ruelles où se rassemblent les familles, des expositions dans les cafés et chez les barbiers, des lectures dans les boutiques de vêtements. Éclaté et follement amusant. De 19 h à 23 h, le 22 juin sur l’avenue du Mont-Royal, le 10 août dans la rue Beaubien et le 31 août sur la promenade Ontario.