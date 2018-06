Le vin de la semaine: un blanc de caractère

Maquina & Tabla, Rueda 2016, Paramos de Nicasia

13608752 19,15 $

J’ai découvert ce blanc la semaine dernière grâce à une amie, qui l’avait elle-même acheté sous la recommandation de son conseiller en vin. Le lendemain, j’ai couru à la SAQ en acheter une caisse… Jamais je n’avais jamais goûté un vin de verdejo si complet, si singulier, que celui de ce petit domaine familial de Castille et Léon, dont les vignes sont conduites en biodynamie.

En plongeant le nez dans le verre, on trouve des notes d’eau de mer et de pâte miso qui contrastent avec les parfums fruités habituels des blancs d’Espagne. La bouche est tout aussi particulière: à la fois ample, nourrie et débordante de fraîcheur, avec des accents iodés, qui laissent en finale une sensation saline et délicieusement désaltérante. À moins de 20 $, on peut acheter à la caisse!