Tout le monde à l’eau !

Du plein air à Montréal-Nord, c’est possible ! La Route de Champlain fait la location de kayaks de mer, de rabaskas et de petits bateaux électriques à partir du parc Aimé-Léonard. À nous la rivière des Prairies !

On redécouvre Montréal sous une autre perspective en se promenant, de nuit, sur une planche à rame (stand-up paddleboard, communément appelée SUP) illuminée. Une balade inusitée de Lachine à LaSalle offerte par KSF .

Infranchissables, les rapides de Lachine ? En 1642, oui, mais plus aujourd’hui ! On les chevauche à bord de bateaux survitaminés qui plongent dans les vagues pour mieux nous éclabousser.

Au Centre nautique du canal de Lachine , on emprunte pédalos ou kayaks-pédalos et on flotte sur les eaux paisibles de cette voie navigable. À deux pas du marché Atwater.

À toute vitesse en motomarine, on explore l’immensité de l’archipel d’Hochelaga, qui comprend 320 îles et îlots. Wet Set Mtl offre des visites guidées à partir du quai Jacques-Cartier.

10. On fait du yoga

On sort du club de gym et on pratique le yoga sur une planche à rame (SUP pour les intimes). Posture, relaxation, tonification, le SUP-Yoga ferait des miracles. Plusieurs destinations à Montréal.