Le vin de la semaine: un blanc de volcan pour la canicule

Mastroberardino, Lacryma Christi del Vesuvio 2017

972877 22,60 $

La canicule annoncée ce week-end me donne soudain des envies de bord de mer et d’un fragment de Méditerranée dans mon verre. Tout juste arrivé à la SAQ, ce blanc est issu de coda di volpe, un cépage qui plonge ses racines dans les sols volcaniques de Campanie depuis près de cinq siècles.

Le 2017 est fidèle au style habituel de l’appellation Lacryma Christi del Vesuvio: ponctué de notes fumées au nez comme en bouche, gras et ample, tout en restant vivifiant, relativement léger en alcool (12,5 %), salin et désaltérant. Et pour vous plonger encore mieux dans l’ambiance méditerranéenne, rien de mieux que de le servir un aïoli maison et une poignée de légumes frais du Québec.

Bon apéro, bonne canicule!