Manger sans payer à l’aéroport de Dublin? C’est possible, mais malhonnête!

Un jour que je naviguais à bord d’un navire de croisière, j’ai découvert le concept du « honesty bar » : un comptoir présentant plusieurs bouteilles de vin, de scotch, de rhum et de cognac, où se trouvait également une petite boîte munie d’une fente.

Même si l’étalage avait toutes les apparences d’un bar ouvert, ce n’était pas le cas : les passagers devaient payer ce qu’ils estimaient être juste pour consommer un verre, en déposant un ou deux billets dans la boîte. Pas de file d’attente ni de pourboire à verser, pas de transaction à effectuer : on se sert et on paie, c’est tout.

C’est un service similaire qu’on est en train de mettre à l’essai à l’aéroport de Dublin, en Irlande. Depuis peu, une sorte de « honesty take-away » est proposé à l’aérogare 1 pour faciliter la vie des passagers pressés, mais affamés.

Ceux-ci ont le choix entre 73 produits et mets – sandwiches, salades, pâtisseries, breuvages… – qu’ils n’ont qu’à choisir, scanner et payer par carte de débit ou de crédit ou avec leur téléphone, sans avoir à poireauter à la queue leu leu devant la caisse, tandis que la peur de rater leur avion de correspondance les taraude.

Contrairement aux « honesty bars » des navires de croisière, les prix sont ici fixés à l’avance et il faut les honorer dans leur totalité, si on veut respecter l’esprit du service.

Bien sûr, puisqu’il n’y a aucune surveillance, quiconque veut se régaler à l’œil a la possibilité de le faire – et c’est ce qui arrive en partie avec ce type de service. Mais quelques jours après le lancement de ce comptoir « honest eat », à peine 5 % des passagers s’étaient servis sans payer. « Les gens semblent plus honnêtes le lundi que le dimanche », pouvait-on alors lire sur le compte Twitter de l’aéroport de Dublin.

Si l’aéroport de Dublin s’est lancé dans ce projet-pilote, c’est que des précédents y avaient fonctionné : en 2014, on a ainsi installé des points de distribution de bouteilles d’eau en libre-service, un peu partout dans ses aérogares. Depuis, 92 % des clients ont payé 1 euro pour chaque bouteille de 500 ml vendue de la sorte. Le concept a même été repris par d’autres aéroports (Cork, en Irlande, et Bruxelles, en Belgique), toujours avec succès.

Feeling thirsty and in a hurry? Pop a euro into one of our honesty boxes and take a bottle of Plane water. #DUBTips pic.twitter.com/EfzoVj4UlU — Dublin Airport (@DublinAirport) 13 juin 2018

Ce qui laisse présager que le service de restauration en libre-service de l’aéroport de Dublin devrait, lui aussi fonctionner : après tout, les passagers savent bien qu’à court ou moyen terme, il sera abandonné si les clients ne jouent pas le jeu. Et que s’ils ne le savent pas encore, l’honnêteté, ça paie.