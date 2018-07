Qui veut un verre de lait frappé au hoummous?

De prime abord, on imagine mal boire du hoummous : cette purée de pois chiche additionnée de tahini (crème de sésame), d’huile d’olive et d’ail est tout sauf liquide et sa texture évoque davantage le mastic à plâtrer que le smoothie à tétouiller.

Mais le propriétaire de la chaîne Hummus & Pita Co, Dave Pesso, a passé six mois à peaufiner sa recette de lait frappé au hoummous, rapporte Lonely Planet. Ainsi, en lieu et place de l’ail et de l’huile d’olive, il a ajouté du lait d’amande, de la banane et des dattes à sa mixture de pois chiche et de tahini.

Riche en fibres, en protéines, en bons gras et en antioxydants, ce lait frappé au hoummous est également entièrement végétalien, sans gluten et sans produits laitiers. Et le résultat est si délicieux que la majorité de tous ceux qui y goûtent en redemandent, assure l’entrepreneur d’origine mi-grecque, mi-israélienne.

On ne demande pas mieux qu’à le croire, mais les photos qui présentent ce frappant lait frappé donnent moins envie d’y tremper ses lèvres, puisque l’étrange breuvage est couronné d’une montagne de crème fouettée (et additionné de quelques fraises). Ce n’est pas tout: il est offert en plusieurs parfums: original, fraise, pistache, chocolat et pacanes au beurre…

Quoi qu’il en soit, Dave Pesso ne compte pas cesser ses explorations culinaires de sitôt : après avoir concocté un dessert au hoummous et pépites de chocolat il y a quelques années (hum…), il planche présentement sur une autre recette tout aussi surprenante : la crème glacée au hoummous.

À quand le brownie de baba ghanouj et la crème brûlée au falafel ?