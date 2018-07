Le vin de la semaine : un rouge pour le pique-nique

Boekenhoutskloof, Syrah 2016, Vinologist, Swartland

13586784 12,95 $

Mark Kent, l’œnologue de Boekenhoutskloof – prononcer « bouk-eune-hods-klouf » – est l’un des vignerons les plus respectés du Cap. Pour ses raisins de syrah, il s’approvisionne désormais dans la région de Swartland, près de Malmesbury et de Porcelain Mountain, où ce cépage originaire du nord du s’exprime avec fraîcheur. Les vignes sont non-irriguées – un enjeu environnemental majeur en Afrique du Sud – et le vin est élaboré avec un minimum d’interventions et d’intrants.

En plongeant le nez dans le verre, on comprend tout de suite que la cuvée Vinologist est un vin sérieux. Bien plus que ce que son prix suggère. Les parfums de violette, de poivre et d’olive noire, caractéristiques de la syrah, s’expriment avec pureté, sans le moindre maquillage boisé. L’attaque en bouche mûre, gourmande et caressante; le vin offre une matière ample et veloutée, tout en conservant une fraîcheur ô combien appréciable par une journée chaude de juillet!

En prime, la bouteille est coiffée d’une capsule vissée; raison de plus pour en faire votre rouge de pique-nique. Zéro goût de bouchon, zéro tire-bouchon. C’est l’été. Relaxez!

Santé!