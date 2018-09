Le vin de la semaine: un rouge des Canaries

Tajinaste, Valle de La Orotava 2017, Tradicional

13619321 24,25 $

Les Îles Canaries représentent le premier producteur de bananes d’Europe. Mais ces îlots volcaniques qui se dressent dans l’océan Atlantique, à quelques centaines de kilomètres au large du Maroc et du Sahara Occidental, sont riches d’une foule de microclimats, dont certains propices à la viticulture. Chaque île possède sa propre dénomination d’origine et, à elle seule, l’île de Tenerife en regroupe cinq, dont la vallée de La Orotava, où Agustín García Farrais produit un excellent rouge, issu de listan negro.

Ce cépage aux origines génétiques encore incertaines donne ici un vin très singulier, aussi près de la terre que du fruit. La mâche tannique est compacte, les couches de saveurs se succèdent en bouche et une trame minérale et fumée – qui rappelle la nature volcanique des sols – apporte beaucoup de complexité en finale. Long en bouche, vivant et vibrant de jeunesse. À savourer avec une salade de légumes grillés ou un gratin d’aubergines.

Salud!