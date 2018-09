Le vin de la semaine: un blanc pour accompagner les courges

Domaine du Mont-Épin, Mâcon-Péronne 2015

13620815 22 $

Automne, saison des plats mijotés et de la courge. Pour les accompagner, rien de mieux qu’un bon vin blanc juste assez gras, doublé d’une acidité qui vous pince les joues et vous ouvre la soif. Celui-ci provient du terroir de Péronne, situé derrière l’escarpement principal qui surplombe la Saône, où le climat est, semble-t-il, plus frais que dans les secteurs situés plus à l’ouest.

C’est peut-être ce qui explique la vitalité et la fraîcheur ressenties dans ce 2015, un millésime dans lequel plusieurs blancs de Bourgogne accusent une certaine lourdeur. Ajoutons à cela une finale minérale et vous avez le portrait rêvé du vin blanc du Mâconnais. De quoi vous faire retomber sous le charme du chardonnay.

Santé!