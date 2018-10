Le vin de la semaine: un rouge bio de Toscane

Collemassari, Montecucco Rosso 2015, Rigoleto

13622407 20,05 $

La Toscane est connue pour ses rouges plutôt stricts et modérément corsés provenant d’appellations classiques comme Chianti Classico et Brunello di Montalcino, mais on y produit aussi des vins plus gourmands et accessibles en jeunesse, comme celui de Collemassari.

Ce vignoble biologique situé au pied du mont Amiata – un volcan éteint de la chaîne des Apennins, tout au sud de la Toscane – est la source d’un très bon rouge misant à fond sur l’expression fruitée des cépages sangiovese (70 %) ciliegiolo et montepulciano. Le vin est souple et laisse en bouche une sensation très fraîche, malgré ses 14 %. Pas très profond, mais original et d’une grande buvabilité.