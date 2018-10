Le vin de la semaine: un rouge léger pour l’Action de Grâce

Jean-Paul Brun, Beaujolais 2017, L’Ancien

10368221 20,50 $

La peau mince du gamay confère aux vins du Beaujolais une couleur claire, aux reflets violacés, mais aussi une texture faible en tanins, d’où sa souplesse. Des vins en général frais, légers et agréables à boire, qui donnent tout son sens au terme « gouleyant ». Par définition, c’est le vin idéal pour accompagner la chair parfois un peu sèche de la traditionnelle dinde de L’Action de Grâce.

La cuvée L’Ancien de Jean-Paul Brun est un modèle du genre en matière de vin de soif. C’est particulièrement vrai en 2017, un excellent millésime dans le Beaujolais. L’attaque est nerveuse, le cœur fruité mûr, plein, juteux et savoureux, et la finale, fraîche et digeste, égrène les parfums de griottes, de pivoine et de poivre. Que du plaisir!

Santé!