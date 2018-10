Le vin de la semaine: un pinot blanc pas ordinaire

Domaine JL & Fabienne Mann, Pinot Blanc 2016, Alsace

Je n’aime pas spécialement le pinot blanc. Ce frère jumeau des pinots gris et noir manque souvent de personnalité et donne naissance à nombre de vins ternes et insipides, qui vous font l’effet d’une poignée de main molle. Ça donne envie, non?

Sauf que, comme toute règle, celle du pinot blanc a ses exceptions. Cette cuvée de la famille Mann en est une. Un pinot blanc en tous points savoureux!

Les parfums de poire et de fleurs se mêlent à des accents amers qui mettent le fruit en relief et tirent le vin en une finale racée et complexe. Le vin est sec, gracieux, élégant et tout délicat aux premiers abords, mais aussi structuré et fort en caractère, avec une intensité contenue presque irrésistible.

Pour l’apprécier à sa juste valeur, donnez lui – et donnez-vous – du temps. Sortez la carafe, laissez-le reposer une heure ou, encore mieux, servez-vous un verre à l’heure du lunch, puis revisitez-le en soirée, à l’apéro et à table, pour mieux le voir s’ouvrir au fil de la journée.

