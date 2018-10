Le vin de la semaine: un blanc de bord de mer

Domaine Landron, Muscadet 2016, Amphibolite

12741084 25,50 $

Le cépage melon de Bourgogne doit son nom à ses origines, mais, à toute fin pratique, on ne le cultive plus dans cette région viticole mythique de l’est de la France. Heureusement, avant d’avoir été délaissé par les bourguignons, il avait été largement adopté par les vignerons de la Loire pour sa résistance aux gels hivernaux et rebaptisé « muscadet » dans le pays Nantais, tout près du littoral Atlantique.

Difficile d’ailleurs de nier l’influence maritime sur les vignobles du Muscadet quand on plonge le nez dans un verre de la cuvée Amphibolite de Joseph Landron. Issu de la biodynamie, le vin est perlant, vif et citronné, avec des notes salines en trame de fond qui rappellent le bord de mer. Peu de vins me donnent autant envie de manger des huîtres que le muscadet. Ça tombe bien: c’est la saison!

Santé!