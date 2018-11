Le vin de la semaine: un blanc sicilien unique

Marco Di Bartoldi, Lucido 2017, Terre Siciliane

12640603 21,15 $

Cette semaine, l’Italie investit la scène vinicole montréalaise à l’occasion de la huitième édition de La Grande Dégustation de Montréal, qui débute aujourd’hui à la Place Bonaventure et qui rassemble plus de 200 vignerons, dont près d’une centaine venus d’Italie. Une belle occasion pour partir à la redécouverte de régions et de cépages moins connus, comme le catarratto, variété le plus plantée en Sicile, dont on distingue deux principaux clones: le catarratto commun et le catarratto lucido.

Ce dernier trouve une expression très singulière dans le nord-ouest de l’île, entre les mains des frères Renato et Sebastiano de Bartoli – les rois du vin fortifié marsala. Le 2017 éblouit par sa profondeur et sa densité. La bouche est dynamique et encadrée d’une matière presque tannique, sans doute attribuable à un élevage de sept mois sur lies. Un excellent blanc de gastronomie, singulier, complexe et vendu à un prix presque dérisoire. Ne manque plus qu’un plat de pasta alla vongole!

Salute!