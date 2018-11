Vive les chandails laids !

Les organisateurs du Salon du vintage d’Albi, dans le sud-ouest de la France, cherchaient à publiciser l’activité. En organisant un championnat de pulls moches, ils ont fait mouche : plus de 400 participants ont afflué, offrant un spectaculaire défilé de chandails ornés des motifs les plus invraisemblables. Envie de participer ? La deuxième édition aura lieu les 1er et 2 décembre.

